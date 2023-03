Senza Smalling la difesa balla. Per giugno piace Soyuncu

Nelle 5 partite in cui Smalling non è partito titolare, i giallorossi ne hanno perse due (entrambe con la Cremonese) e vinte tre (Helsinki, Monza e Genoa). L'inglese è il perno del reparto arretrato e se manca, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, Kumbulla, Mancini e soprattutto Ibanez perdono un punto di riferimento. È stato così anche lo scorso anno quando Chris di partite ne ha saltate molte di più per un problema muscolare nella prima parte della stagione. Tra il 17 ottobre e il 7 novembre sono stati 4 i match consecutivi che non ha giocato e di questi la Roma ne ha vinto solo uno, per il resto tre sconfitte e un pareggio. Insomma, un giocatore di cui non si può fare a meno. Il contratto è in scadenza a giugno 2023, la firma ancora non è arrivata nonostante la proposta di rinnovo per altri due anni a 5 milioni totali. Per questo Pinto ha preso contatti per il turco Soyuncu. In Spagna scrivono che il turco, libero a giugno, abbia firmato un pre-contratto con l'Atletico Madrid. In realtà margine per inserirsi esiste. E il gm ci sta provando.