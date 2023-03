Caso Mourinho-Serra: José in Procura. Udienza iniziata alle 18.30 – VIDEO

La questione tra Mourinho e l'arbitro Serra, è lontana dalle parole fine. Dopo l'apertura dell'inchiesta annunciata ieri, questo pomeriggio lo Special One è stato ascoltato dal Procuratore Chiné nell'ambito dei fatti avvenuti con il fischietto di Torino, designato come IV uomo durante il match tra Cremonese e Roma. L'udienza è iniziata alle 18.30 e lo Special One alle 18 circa è arrivato negli uffici della Procura nella Capitale per dare la sua versione dei fatti sull'animata discussione che lo ha portato a ricevere una squalifica di due giornate (oltre ad una multa di 10mila euro) e all'arbitro una bocciatura da parte dell'AIA che non lo ha designato per nessuna delle prossime partite di Serie A e B.