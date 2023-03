Real-Sociedad-Roma, esauriti in meno di due ore i biglietti del settore ospiti

Esauriti in meno di due ora i biglietti del settore ospiti per il match tra Real Sociedad e Roma in programma all'Anoeta il prossimo 16 marzo. Nonostante un costo di 45 euro e una trasferta tutt'altro che agevole (non esiste volo diretto da Roma per San Sebastian), i tifosi giallorossi non faranno mancare il loro supporto alla squadra anche in questo match decisivo per la stagione. Il club informa che "il biglietto nominativo in formato PDF sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di martedì 14 marzo". Nel frattempo i biglietti venduti per la partita casalinga di una settimana prima, nella giornata di ieri erano circa 50mila ma prima del fischio d'inizio è altamente probabile il raggiungimento di un nuovo sold out.