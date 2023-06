Mourinho alla squadra: “Resto per voi”. La Uefa indaga per le frasi contro Taylor

Day after della finale persa contro il Siviglia. Mourinho dopo la sconfitta ai rigori ha radunato la squadra e ha fatto a loro un bellissimo discorso: "Resto qua per voi. Resto qua e basta". A Tirana fu Conference, a Budapest stava per arrivare l’Europa League. E alla fine la gioia poteva essere chiaramente immensa, mista a qualche lacrima tipica di quando porti a casa un successo che sembrava un’impresa. In lacrime a fine partita c'era Dybala che oggi ha espresso la sua tristezza con un lungo post sui social: "Giocare per questa squadra non è solo uno sport o un lavoro ma un ONORE". Anche Wijnaldum ha pubblicato un post su Istangram, ma i tifosi non hanno gradito e lo hanno attaccato per la sua prestazione. Goffo e irritante", "poco incline a sacrificarsi per i compagni", sono solamente alcuni dei pensieri dei romanisti pubblicati su internet di fronte alla partita del numero 25, subentrato nel secondo tempo a un esausto Dybala. L'olandese saluterà Trigoria a luglio.