L’Uefa valuta sanzioni per le parole di Mourinho verso Taylor e Rosetti

Rischiano di costare care a José Mourinho le frasi di ieri notte nei sotterranei della Puskas Arena. Ancora amareggiato dall'infausto risultato della finale, e ancor di più dal penalizzante arbitraggio della partita, il tecnico portoghese si è lasciato andare a parole decisamente dure nei confronti del direttore di gara Anthony Taylor e del presidente della Commissione Arbitri Roberto Rosetti. Com'era preventivabile, la sfuriata dell'allenatore giallorosso non è passata inosservata all'Uefa, che attenderà adesso la dettagliata relazione di Taylor prima di intraprendere ulteriori azioni che potrebbero portare a un'ammenda o a una squalifica. C'è inoltre già un precedente che verrà preso in esame e che ha visto coinvolto il capitano del West Ham Declan Rice, il quale ultimamente è stato squalificato per due turni dopo aver dato del corrotto all'arbitro Jesus Gil Manzano. Riporta cosi The Mirror.