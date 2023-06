Lo Special One ha chiamato a raccolta tutta la squadra dopo la finale persa: "Resto qua per voi. Resto qua e basta"

La delusione nel post partita della finale ha preso il sopravvento e Mourinho, dall'alto della sua esperienza, ha voluto parlare alla squadra riunendola in cerchio e ribadendo le sue intenzioni per il prossimo futuro: "Non ho rimpianti. Io sto qua, voglio stare qua per voi"