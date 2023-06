Roma, il futuro ora è un rebus: le possibili soluzioni sul mercato

Il club sarà costretto a cedere per comprare e all'orizzonte non si prospetta un mercato di primo livello. I dubbi riguardano anche i giocatori in presti e quelli in scadenza di contratto

Dalla sconfitta amara in finale di Europa League, la Roma esce ridimensionata anche in chiave calciomercato. Senza gli introiti della Champions League e della vittoria in Europa League, il club non potrà fare una campagna acquisti di primissimo livello. Dato per fatto l’affare Aouar, i giallorossi devono ancora chiudere per il centrale dell’Eintracht Evan N’dicka, un profilo in linea con le esigenze della società: giovane, di prospettiva e a parametro zero. Quest’ultima infatti sarà la voce che di più interesserà Tiago Pinto e il suo staff per quanto riguarda i nuovi acquisti (sulla falsariga di quanto fatto lo scorso anno). Chi con buona probabilità saluterà Trigoria dopo appena una stagione è Georginio Wijnaldum. Ieri l'olandese è stato tra i più deludenti e l’ipotesi di un acquisto a titolo definitivo o di un rinnovo del prestito al momento sembrano molto lontane visto soprattutto l’ingaggio monstre da 7 milioni all’anno (in questa stagione pagato in buona parte dal PSG). Oltre a lui saluterà quasi certamente anche Diego Llorente, che si è rivelato una pedina di buona affidabilità quando Mourinho ha avuto bisogno di lui anche se la retrocessione del Leeds potrebbe favorire uno sconto sui 18 milioni pattuiti nella sessione di mercato invernale. Da capire invece ancora il futuro di El Shaarawy e Andrea Belotti, entrambi a scadenza di contratto (anche se con situazione differenti). Per il momento per due che dovrebbero uscire, due ne dovrebbero entrare (Aouar e N’dicka) e questo sarà il leitmotiv dell’estate giallorossa.