Dybala: “Fiero di noi e di voi tifosi. Giocare per la Roma è un onore”

"Fiero di NOI e Fiero di VOI, tutti i tifosi che ci hanno seguito fino a Budapest e chi ci ha supportato da casa e dall’Olimpico, a prescindere dall’esito, abbiamo dato il massimo! Giocare per questa squadra non è solo uno sport o un lavoro ma un ONORE. Abbiamo gioito insieme durante questo percorso ed anche pianto, lacrime di sofferenza che dimostrano il valore che abbiamo dato per questa gente. Forza Roma sempre" ha scritto su Instagram Paulo Dybala. Tra i commenti al post da parte d tanti tifosi c'è quello di Damiano dei Maneskin, presente anche ieri sugli spalti: "Ti amiamo Paulo". Tra le tante immagini forti di ieri sera nel post partita della finale di Europa League spiccano le lacrime di Paulo Dybala. Un momento difficile per la Joya che non ha potuto aiutare i compagni nella seconda parte della sfida dopo aver sbloccato il risultato con un bellissimo gol. .