Mourinho accende la vigilia e Sarri risponde. La Primavera non va oltre il pari

I giallorossi sono attesi dalla stracittadina domani pomeriggio. I due allenatori hanno parlato alla stampa contemporaneamente mentre i ragazzi di De Rossi e la Femminile non sono andate oltre il pari contro Inter e Milan

In giornata però non ci sono state solo le parole di allenatori e vecchie glorie dei club, ma sono andate in scena due partite fondamentali per la Primavera e la Roma Femminile di Alessandro Spugna. I ragazzi di Alberto De Rossi hanno pareggiato 1-1 contro l'Inter di Christian Chivu. La partita si è decisa tutta nella prima frazione: prima avanti i nerazzurri con Casadei, e poi il pareggio dei giallorossi con Voelkerling Persson nel terzo minuto di recupero sempre del primo tempo. Giallorossi che mantengono comunque il primato in classifica, con nove unti di vantaggio sulla Fiorentina. In tribuna era presente anche Josè Mourinhoche ha colto l'occasione anche di salutare l'allenatore dei nerazzurri, suo ex giocatore ai tempi dell'Inter. Il big match del campionato Femminile, è terminato con lo stesso identico risultato. Nella ripresa il gol di Andressa Alves, centrocampista giallorossa, ha pareggiato quello di Thomas, consegnando un punto ad entrambe le squadre. La Roma mantiene il secondo posto in classifica, a +5 dalle rossonere ma cinque punti sotto la Juventus.