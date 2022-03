A Trigoria c’è Roma-Inter primavera: Mourinho riabbraccia Chivu – FOTO

L'ex difensore della Roma allena i nerazzurri e oggi affronta la squadra di De Rossi: non poteva mancare la reunion con il suo vecchio allenatore

A Trigoria, al campo 'Agostino Di Bartolomei', la Roma primavera di Alberto De Rossi ospita l'Inter nel big match dell'ottava giornata di ritorno. Una sfida suggestiva, con un palcoscenico d'eccezione rispetto al consueto campo 'Tre Fontane', che è anche l'occasione per una riunion. I nerazzurri sono infatti allenati da Christian Chivu, ex difensore della Roma e ovviamente dell'Inter allenata da José Mourinho, che invece siede sulla panchina giallorossa. Un incontro celebrato dallo stesso Special One sui social, con lo scatto sorridente tra i due propro a Trigoria. Alle 13 il calcio d'inizio del big match.