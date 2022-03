Totti, Rosella Sensi e Benedetta Zaniolo celebrano la festa del papà

Gli auguri sui social per il padre dell'ex capitano e dell'ex presidente. La sorella del centrocampista fa gli auguri al giovane talento, alla sua prima celebrazione

Il 19 marzo è da sempre sinonimo di festa del papà, anche e soprattutto di quello giallorosso. E di quelli che non ci sono più, o lo sono appena diventati. Da una parte ci sono per esempio Francesco Totti, che ha perso il padre Enzo nell'ottobre del 2020, e Rosella Sensi, figlia dell'ex storico presidente della Roma, da cui non solo ha ereditato la passione per la squadra, ma che ha sposato in toto la causa diventando a sua volta presidente - una delle poche in Italia, e non solo ad aver ricoperto questo ruolo. Dall'altra, invece, c'è Nicolò Zaniolo che festeggia la sua prima festa da padre di Tommaso.