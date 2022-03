Rudiger torna in Italia: accordo con la Juventus per quattro anni a 6,5 milioni

Il tedesco ha scelto i bianconeri nonostante le offerte di altri top club come Real e Bayern: la trattativa sembra praticamente chiusa

La Juventus accelera per Antonio Rudiger. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il tedesco ha definitivamente scelto i bianconeri, preferendoli a Real Madrid e Bayern Monaco. La decisione è stata quindi tornare in Italia, dove ha già fatto benissimo con la maglia della Roma e si è guadagnato la chiamata del Chelsea, con cui ha vinto tutto. La Juventus ha raggiunto l'accordo anche sul contratto, con il vantaggio dello status di parametro zero: Rudiger è pronto a firmare per quattro anni con un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione, che con il Decreto Crescita porta la spesa lorda a poco meno di 10 milioni all'anno. A 29 anni, il tedesco tornerà in Serie A, a cui è rimasto molto legato, così come è rimasto legatissimo ai colori giallorossi.