Serie A femminile, Roma-Milan 1-1: Thomas apre, Andressa riequilibra la gara

Le ragazze di Spugna pareggiano in casa contro le rossonere, tenendole a distanza dal secondo posto

Finisce 1-1 il big match dell'ottava giornata di Serie A femminile tra la Roma e il Milan. Le giallorosse, allenate da Alessandro Spugna, devono rispondere sul campo alla vittoria della Juventus sul campo del Napoli e lasciare inalterate le distanze, ma la gara non inizia bene, perché alla mezz'ora si trovano sotto di un gol, segnato da Thomas. Il risultato rimane lo stesso anche dopo il ritorno dagli spogliatoi, ma non quando Andressa decide di mettere la sua firma sul match del Tre Fontane. Al 65', infatti, è proprio la centrocampista brasiliana a pareggiare i conti. Tante occasioni poi, ma la partita finisce con un pareggio che allontana sì la minaccia rossonera per la Roma, salda al secondo posto della classifica, ma che non fa accorciare le distanze dalla capolista.