Derby, Montella: “Partita speciale. Non ho mai mancato di rispetto alla Lazio”

L'attuale allenatore dell'Adana Demirspor ha parlato della stracittadina: "Sento sempre l'affetto della Roma. Ai giallorossi manca continuità, domani sarà una partita molto equilibrata"

Dici derby, pensi a Vincenzo Montella. L'ex bomber della Roma è stato protagonista assoluto delle stracittadine con la Lazio e ovviamente il legame con la piazza giallorossa è rimasto fortissimo: "Riuscirò a vedere la partita, è una gara molto speciale sia per me che per l'intera città". L'allenatore dell'Adana Demirspor è stato intervistato da 'Dazn' e ha parlato anche del rapporto con i colori biancocelesti: "Alla Roma sta mancando un po' di continuità, ma sta comunque giocando per le prime posizioni. La Lazio inizia a mettere in opera le idee di Sarri, non c'è una squadra che sta nettamente meglio dell'altra e questo determinerà ancora di più l'incognita della partita. Sarà sicuramente una partita equilibrata come sempre. Sento sempre l'affetto dei tifosi della Roma e sono stato sempre corretto anche coi laziali, non ho mai mancato di rispetto a loro, nonostante i tanti gol segnati. Questo credo che me lo riconoscano anche loro".