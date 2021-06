Mourinho a Roma tra una settimana: aspetta Xhaka e Rui Patricio. Nzonzi temporeggia

Lo Special One sbarcherà nella Capitale tra il 2 e il 3 luglio, mentre il 4 o 5 dello stesso mese parlerà in conferenza stampa. I primi acquisti sembrano ormai certi: manca poco per vedere il portiere e il centrocampista alla Roma

Claudia Belli

La Roma si prepara per l'arrivo di Mourinho. Come scrive La Gazzetta dello Sport, lo Special One sbarcherà nella Capitale tra il 2 e il 3 luglio, mentre il 4 o 5 dello stesso mese parlerà in conferenza stampa. Poi via al lavoro, anche quello già stabilito. Fino alla fine di luglio i giallorossi resteranno a Trigoria, poi si partirà per andare all'estero. Intanto è programmata già la presentazione della squadra all'Olimpico, nell'amichevole con il Craiova di Adrian Mutu. La partita è fissata per il 25 luglio, ma non è detto che l'impianto sia a disposizione: il 3 a Roma ci sarà il quarto di finale dell'Europeo. Dopo quel giorno lo staff dello stadio dovrà valutare le condizioni del manto erboso. Se non ci saranno lavori straordinari da fare, allora Mourinho avrà il via libera.

Xhaka, l'Arsenal cerca il sostituto. Rui Patricio verso la Roma, Pau Lopez al Marsiglia

Uno dei primi rinforzi per la Roma di Mourinho èGranitXhaka. L'accordo tra i giallorossi e il giocatore c'è, ma prima di liberarlo l'Arsenal vuole trovare il suo sostituto, scrive Blick. Tra i nomi Locatelli e Ruben Neves.Pinto non è ancora arrivato a un punto d'incontro con i Gunners per il cartellino: l'offerta della Roma rimane ferma a 15 milioni, mentre la richiesta è di 25. La volontà però dello svizzero è quella di giocare per Mourinho e ha spinto con il club della Premier League per poter essere trasferito. In dirittura d'arrivo è anche la trattativa per Rui Patricio. Il portiere del Wolverhampton potrebbe essere a breve un nuovo calciatore della Roma, anche se al momento la priorità è giocarsi l'Europeo con il suo Portogallo, dove ha dato dimostrazioni delle sue doti. In uscita, scrive Gazzetta.it, c’è necessariamente Pau Lopez: su di lui tenta l'assalto il Marsiglia per averlo in prestito. I francesi starebbero pensando anche a Under, dove però devono battere la concorrenza dell'Eintracht Francoforte. La Roma per il turco chiede 15 milioni.

Smalling, niente Everton. Nzonzi temporeggia col Benfica, Dzeko chiamato dai tifosi del Fenerbahce

Il futuro di Smalling è nelle mani di Jose Mourinho. Lo Special One e il difensore inglese hanno avuto qualche problema di convivenza al Manchester United e adesso si ritroveranno in giallorosso. Non è escluso che il classe '89 possa lasciare la Capitale, ma secondo quanto riportato dal Daily Mail l'Everton non è un'opzione. Nel mentre il futuro di Nzonzi tiene banco. Il francese ha ricevuto una proposta ufficiale dal Benfica, ma come fa sapere Record non ha ancora dato la sua risposta definitiva. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con la Roma a 4,5 milioni e verrebbe liberato a zero dai giallorossi se decidesse di accettare l'offerta del club di Lisbona. Da valutare invece il futuro di Dzeko: non è ancora chiaro se il bosniaco rimarrà alla Roma. Ma è bastato un semplice rumor di mercato, tra l'altro smentito dalle parti in causa, ad accendere la passione dei tifosi del Fenerbahce. Da quando Edin Dzeko è stato accostato al club di Istanbul, i tifosi turchi sono letteralmente andati fuori di testa. Il profilo social del bosniaco è stato preso d'assalto con like e commenti quasi tutti uguali che recitano: "Vieni al Fenerbahce".