Dall’Inghilterra: nessuna possibilità che Smalling vada all’Everton

Non è chiaro se l'inglese rientrerà nei piani di Mourinho, ma in ogni caso la squadra di Liverpool non sembrerebbe un'opzione

Il futuro di Smalling è nelle mani di Jose Mourinho. Lo Special One e il difensore inglese hanno avuto qualche problema di convivenza al Manchester United e adesso si ritroveranno in giallorosso. Non è escluso che il classe 1989 possa lasciare la capitale, ma secondo quanto riportato dal Daily Mail l'Everton non è un'opzione. Smalling ha rifiutato in passato i Toffees e non ci sarebbe nessuna possibilità che possa trasferirsi a Liverpool quest'estate. La Roma spera che il difensore abbia risolto definitivamente i suoi problemi fisici, ma con Mancini e Ibanez in ascesa non chiuderebbe a priori a un'offerta per l'inglese.