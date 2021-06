Rui Patricio e Xhaka ok. Under, c’è il Marsiglia

Per il turco la Roma chiede 15 milioni. Il club francese vuole anche Pau Lopez in prestito

È praticamente certo che nei giallorossi ci saranno Rui Patricio in porta e Xhaka a centrocampo, perché le trattative per portare i due giocatori alla corte dell’allenatore portoghese sono ormai in dirittura d’arrivo. In uscita c’è il doppio assalto del Marsiglia per Pau Lopez (ma in prestito) e Under, per cui la Roma chiede 15 milioni. Sull’attaccante turco, comunque, c’è anche l’Eintrach Francoforte.