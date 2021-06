Dzeko-Fenerbahce, i tifosi turchi impazziscono: invaso il profilo social di Edin

"Come to Fenerbahce" ripetuto per decine di migliaia di volte dai tifosi del club di Istanbul

È bastato un semplice rumor di mercato, tra l'altro smentito dalle parti in causa, ad accendere la passione dei tifosi del Fenerbahce. Da quando Edin Dzeko è stato accostato al club di Istanbul, i tifosi turchi sono letteralmente andati fuori di testa. Il profilo social del bosniaco è stato preso d'assalto con like e commenti quasi tutti uguali che recitano: "Vieni al Fenerbhace". Un vero e proprio sogno di mezza estate quello dei tifosi del Fener, già celebri per questo modo di fare quando un giocatore viene accostato alla loro squadra. Il "Come to Fenerbahce" è diventato quasi un marchio di fabbrica e stavolta ha "colpito" pure l'attaccante della Roma. Sotto le sue foto si susseguono anche 10mila commenti dei tifosi turchi che gli chiedono di trasferirsi nella loro squadra. In realtà nessuna trattativa è in corso, anche se la Roma non ha ancora preso una posizione definitiva sul futuro del suo numero 9. Deciderà Mourinho, ma non fatelo sapere ai tifosi del Fenerbahce, altrimenti anche il profilo dello Special One potrebbe essere preso d'assalto.