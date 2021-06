Mourinho a Roma tra una settimana: presentazione il 4 o 5 luglio

Lo Special One sarà a Roma entro i primi tre giorni di luglio. Non è ancora chiaro se arriverà da Inghilterra o Portogallo

La Roma si prepara a stendere il tappeto rosso per l'arrivo di Mourinho. Entro una settimana il tecnico portoghese arriverà nella capitale. Prima dell'inizio del ritiro sarà presentato alla stampa. Ancora nessuna data ufficiale, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, ma il programma dovrebbe essere deciso. Il 2 o 3 luglio sbarcherà nella capitale, ma non è ancora chiaro se arriverà da Inghilterra o Portogallo. Il 4 o 5 luglio invece parlerà in conferenza. Poi via al lavoro, anche quello già stabilito. Fino alla fine di luglio la Roma resterà a Trigoria, poi si partirà per andare all'estero.