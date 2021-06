Nzonzi tiene in sospeso il Benfica: nessuna risposta all’offerta di contratto

Il francese starebbe prendendo tempo per valutarle al meglio tutte le opzioni riguardo il suo futuro

Steven Nzonzi non ha ancora sciolto le sue riserve riguardo il Benfica. Il centrocampista della Roma ha ricevuto una proposta ufficiale di contratto dai portoghesi, ma non ha ancora dato la sua risposta definitiva, fa sapere il quotidiano lusitano Record. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con la Roma a 4,5 milioni e verrebbe liberato a zero dai giallorossi se decidesse di accettare l'offerta del club di Lisbona. Al momento né Nzonzi né il suo manager si sono fatti risentire con il Benfica, che aspetta e continua a guardarsi intorno per cercare delle alternative. Il francese starebbe cercando di guadagnare tempo per valutare meglio tutte le opzioni a disposizione per il suo futuro.