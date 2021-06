Roma, il 25 luglio la presentazione ma l’Olimpico è in dubbio

L'amichevole con il Craiova ci sarà, ma non è detto che si giochi nello stadio dei giallorossi. I responsabili dell'Olimpico decideranno dopo il quarto di finale dell'Europeo

La Roma aspetta di sapere se il 25 luglio potrà presentare la squadra all'Olimpico. L'amichevole con il Craiova di Adrian Mutu è fissata, ma come riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, non è detto che lo stadio sarà a disposizione. Il 3 luglio a Roma ci sarà il quarto di finale dell'Europeo. Dopo quel giorno lo staff dello stadio dovrà valutare le condizioni del manto erboso. Se non ci saranno lavori straordinari da fare, allora la Roma avrà il via libera. L'obiettivo dei responsabili è presentare il campo nelle migliori condizioni all'avvio del nuovo campionato. Per sapere se Mourinho potrà "assaggiare" l'Olimpico già a luglio bisognerà aspettare ancora qualche giorno.