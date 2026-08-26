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Il brasiliano è vicino. D'Amico a lavoro anche per un centrocampista

Morato può essere il nuovo difensore della Roma. L'affare è caldo. Nelle ultime ore il club giallorosso ha accelerato per provare a chiudere in fretta con il Nottingham. Si lavora sulla formula del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. L'eventuale arrivo del brasiliano può aprire la porta all'uscita di Ziolkowski. Il polacco è sempre più vicino all'addio. Il Monza aspetta la fumata bianca. Resta da sistemare la formula: i brianzoli spingono per inserire il diritto di riscatto, la Roma riflette. E poi c'è Oosterwolde. Dopo le visite approfondite, sono arrivate le ore decisive. Filtra ottimismo. Roma e Fenerbahce continuano a parlare e il club giallorosso lavora per cambiare la formula dell'operazione. L'obiettivo è trovare l'intesa. A centrocampo, invece, Kessié resta il nome caldo. Ma non è l'unico profilo sul tavolo. La Roma si muove. E il mercato entra nella sua fase più calda

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