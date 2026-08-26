Morato è il nome caldo per la difesa. Un po' a sorpresa, la Roma ha virato forte sul centrale brasiliano del Nottingham. Il primo interesse si è trasformato in qualcosa di più concreto: i giallorossi stanno accelerando e vogliono provare a chiudere velocemente la trattativa. Come riporta Sky Sport, i due club stanno trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. La Roma spinge, il Nottingham ascolta. E la trattativa è entrata nel vivo. Morato, classe 2001, è un centrale che può giocare anche da esterno di tutta fascia. Un giocatore duttile, qualità che piace a Gasperini e che potrebbe tornare utile nel corso della stagione. Ma dietro al nome del brasiliano c'è anche un'altra operazione. Ziolkowski è sempre più vicino all'addio (in prestito) e il Monza di Juric lo aspetta.