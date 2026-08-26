Non si sblocca la situazione legata a Oosterwolde. Il centrale olandese ieri ha superato le visite mediche ma lo staff medico giallorosso ha bloccato tutto poiché gli esami strumentali svolti ieri hanno evidenziato un problema più grave di quello previsto. Il centrale è attualmente infortunato per una lesione al bicipite femorale e il club turco aveva comunicato dei tempi di recupero di circa due settimane, mentre per la Roma i tempi sarebbero molto più lunghi. Questo il motivo dello stop. La paura dei giallorossi è che Oosterwolde dovrà operarsi, per questo i Friedkin hanno anche chiesto un consulto al professor Lasse Lempainen che ha operato Pellegrini in Finlandia la scorsa stagione per lo stesso problema. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto col Fenerbahce e la Roma proporrà anche un cambio di formula mettendo sul piatto un prestito secco. La decisione arriverà a stretto giro.