Tredici mesi e qualche giorno fa, di questi tempi, si discuteva dell'arrivo di Neil El Aynaoui che sembrava un ripiego di Massara dopo l'affare tramontato per Richard Rios. Nella sua prima stagione romanista, il marocchino ha mostrato luci ed ombre non entrando però di fatto nelle grazie di Gasperini. Ergo: in caso di offerte, la Roma lo lascerebbe partire senza eccessivi rimpianti. E qualche estimatore per l'ex Lens sembra essersi palesato. Oltre ai soliti club arabi, ci sarebbe anche e soprattutto il Crystal Palace. Prima della partita contro la Fiorentina il direttore sportivo Tony D’Amico ha chiaramente detto: “È complicato immaginare una cessione ad una settimana dalla fine del mercato”. Il Crystal però, ha mostrato un grande interesse per El Aynaoui e potrebbe nelle prossime ore o nei prossimi giorni, preparare un’offerta ufficiale.

La Roma valuta il marocchino circa 30-35 milioni di euro, e il club inglese sta facendo le sue riflessioni consapevole del poco tempo a disposizione. Nel frattempo la Roma sta cercando la giusta alternativa e non è un caso che ieri sia uscito il nome di Frank Kessiè, esploso con Gasperini a Bergamo 10 anni fa e ora svincolato. Su di lui è forte anche l'interesse della Juve di Massara, il che può nascondere un tentativo di depistaggio. Vedremo, ma con lo switch la Roma guadagnerebbe 30 milioni di cartellino da investire su Fofana. Di certo D'Amico ha diverse alternative sul taccuino. La prima è proprio Richard Rios mai uscito dai pensieri di Gasp. Il colombiano potrebbe partire dal Benfica dopo un solo anno, proprio a 30 milioni. Altri due nomi sondati nelle ultime settimane sono quelli di Yasin Ayari del Brighton (che però costa 40 e piace anche al Dortmund) e Habib Diarra del Sunderland, che ha gli stessi agenti di Fofana, Luis Henrique ed Endrick.