Malagò ha preso posizione. E lo ha fatto contro Infantino. Oggi è arrivata la notizia del ritiro del sostegno alla candidatura dello svizzero per le elezioni della presidenza FIFA, in programma a marzo 2027. Una scelta accompagnata dalle parole del presidente della FIGC: “Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti”. Una decisione che ha fatto discutere. E che ha acceso il dibattito anche tra gli ex calciatori. Cannavaro non ha usato mezze misure. Il ct dell'Uzbekistan ha pubblicato un post sui social per difendere Infantino e contestare la posizione di Malagò: “Infantino ha fatto un grande lavoro, in dieci anni il calcio è migliorato. Non riconoscerlo sarebbe intellettualmente scorretto”. Poi è arrivato Totti. Senza una parola. L'ex capitano della Roma ha semplicemente ricondiviso il post di Cannavaro. Un gesto che vale più di tante dichiarazioni. Totti si schiera con il suo ex compagno. E, indirettamente, dalla parte di Infantino nel confronto - a distanza - con Malagò.