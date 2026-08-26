La Roma è pronta a salutare Jan Ziolkowski. L'addio era nell'aria: il polacco non rientrava più nei piani di Gasperini, che per la difesa ha fatto altre scelte. Dopo il ritiro, le amichevoli e l'esordio con la Fiorentina, è arrivata la decisione di mandarlo a giocare. L'idea è quella di un prestito in Serie A. Il Monza è a un passo. Come riporta Fabrizio Romano, oggi è andato in scena l'incontro con gli agenti e la trattativa può chiudersi nelle prossime ore. C'è però ancora un ultimo nodo da sciogliere. I brianzoli vogliono inserire il diritto di riscatto. Una richiesta che la Roma, al momento, non ha ancora accettato. È questo il punto su cui le parti dovranno trovare un'intesa prima della fumata bianca. Ziolkowski, invece, ha già scelto: vuole giocare, trovare continuità ed essere protagonista. Il Monza gli ha dato garanzie in questo senso. Ora resta da sistemare l'ultimo dettaglio. Poi il polacco potrà salutare Trigoria e iniziare una nuova avventura in Serie A.