Un clamoroso ritorno che però non si farà. Nelle scorse settimane il nome di Mohamed Salah, impegnato stasera contro il Belgio, è tornato a circolare attorno alla Roma, ma il club giallorosso avrebbe deciso di non dare seguito all’operazione. Secondo quanto riportato da Il Romanista, sarebbero stati gli agenti dell’attaccante egiziano a proporre il giocatore alla società capitolina. Un’opportunità che la Roma avrebbe valutato attentamente prima di scegliere di percorrere altre strade. La decisione sarebbe legata soprattutto alla linea tracciata dalla società per il mercato estivo. L’obiettivo è quello di costruire una squadra sostenibile e in linea con le richieste di Gian Piero Gasperini, puntando su profili più giovani e con prospettive a lungo termine. A pesare sarebbero stati anche i costi complessivi dell’operazione, considerati troppo elevati rispetto ai parametri fissati dal club.