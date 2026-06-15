Dopo Lookman e Malen perché non riprovarci? Gian Piero Gasperini punta ancora la Premier League a caccia di quei giocatori che magari non sono brillati particolarmente nel campionato più difficile del mondo. Ma che in Italia possono fare, eccome, la differenza. Gli esempi sono proprio quelli del nigeriano e dell'olandese che arrivavano da Leicester e Aston Villa non di certo con l'aura che possono avere un Haaland o un Rice. Così il tecnico, insieme al nuovo ds D'Amico, si è messo a caccia di quei profili che possono fare al caso della Roma. E la lista è più lunga del previsto. Se al primo posto c'è un inglese come Greenwood (ex Manchester United) subito dietro ci sono Summerville appena retrocesso col West Ham e fresco di gol al Mondiale, Tel che fa la panchina al Tottenham, Ndoye che non ha rispettato le attese al Nottingham Forrest così come Savona, anche se qui ci si è messo di mezzo un brutto infortunio. Probabilmente ce ne sono anche altri, fin qui tenuti segreti dalla coppia che si occuperà di rinforzare una Roma da Champions.

Greenwood la priorità, poi occhio a Tel

La trattativa più calda è sicuramente quella che porta a Greenwood che in Premier ci sarebbe rimasto sicuramente se non fosse scoppiato lo scandalo legato alle presunte violenze domestiche (va ribadito che l'accusa è stata poi ritirata). L'accordo col Marsiglia non è stato ancora trovato ma ci sono tutte le buone intenzioni per chiuderlo entro il 30 giugno. Al vaglio c'è un'offerta in prestito con obbligo di riscatto per una valutazione totale di 45 milioni.ha già dato il suo gradimento, si attende ora l'uscita di Soulé per dare l'assalto finale e portare in serie A un giocatore di indubbio valore.Troppo per il monte ingaggi giallorosso. Se non abbasserà le pretese (difficile lo faccia soprattutto dopo l'ottimo esordio al Mondiale) si andrà su altri profili. E nella lista ci sono senza dubbioIl francese piace da tempo a Gasperini e a gennaio sarebbe venuto di corsa a Roma. Anche perché al Tottenham trova poco spazio come dimostra l'esclusione dalla lista Champions della scorsa stagione. Prezzo? Siamo sui 25-30 milioni. E proprio il possibile passaggio di Summerville agli Spurs potrebbe agevolare l'affare.

Ndoye e Savona, rotta su Nottingham

Costa di più Ndoye, impegnato con la Svizzera ai Mondiali. L'ex Bologna è stato acquistato appena un anno fa per 42 milioni, difficile chiederne di meno. Chi può partire da Nottingham è invecemesso nel mirino anche dall'Atalanta. L'ex Juve - reduce da infortunio al ginocchio - ha aperto al ritorno in Italia e potrebbe essere il rinforzo ideale per ricoprire una delle due fasce basse insieme a. Gasperini, infatti, vorrebbe tre rinforzi prioritari e uno di questi riguarda proprio il ruolo di terzino considerati i dubbi su Angelino e il ritorno di Tsimikas al Liverpool. Poi si seguirà l'onda del mercato e quella delle cessioni. In soldoni: se dovesse partire Koné si andrà su un centrocampista di livello e via dicendo. Intanto gli occhi sono fissi sulla Premier, almeno per il momento. Non rientrano nei parametri, infatti, i vario Paixao accostati in questi giorni alla Roma.