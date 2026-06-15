Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 104,5): “In tutta la vicenda dei rinnovi – probabilmente questa sarà la settimana decisiva – non si tengono conto di alcune cose, come gli equilibri economici all’interno dello spogliatoio. Secondo voi Dybala accetta di guadagnare meno di Celik o Pellegrini? Secondo me, no. E su queste cifre che le vicende dei rinnovi contrattuali stanno andando avanti. Quando si troverà l’equilibrio, arriverà la firma. Quando Gasperini chiede la conferma di tutti, dà il manico ai procuratori dei giocatori. In questa settimana mi aspetto l’annuncio di due-tre rinnovi. Ho qualche dubbio sulla cessione di Soulé, ma se arrivano 40/45 milioni ci sta che la Roma ne discuta”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Sulle cessioni deciderà Gasperini. Penso che alla fine il sacrificato sarà Koné, non penso che Ndicka abbia un grande calciomercato. Soulé? Non so se arrivano offerte così alte. Ripeto: Koné è forse il giocatore più sacrificabile per fare cassa”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Eviterei solo la cessione di Svilar. Tra i cedibili penso che Ndicka sia il più sostituibile. L'importante è rimpiazzare bene i giocatori”.