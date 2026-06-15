Calafiori versione tifoso: canta 'Campo Testaccio' a squarciagola e il video è virale

Ieri è stato tra i protagonisti della bella prestazione del Giappone contro l'Olanda. E oggi il nome di Keito Nakamura viene accostato alla Roma come candidato per la fascia sinistra. A riportarlo è Gianluca Di Marzio a TuttoMercatoWeb. Secondo l'esperto di mercato non è da escludere che Nakamura possa essere inserito tra i nomi seguiti da Gasperini. Al momento non si tratta di una trattativa, ma di una pista da tenere d’occhio in vista delle prossime settimane di mercato. Nakamura gioca del Reims e ha una valutazione di circa 15 milioni che potrebbe lievitare proprio grazie al Mondiale.