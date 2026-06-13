Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

Gli USA cominciano il Mondiale di casa come meglio non avrebbero potuto. Netto 4-1 rifilato al Paraguay al SoFi Stadium di Los Angeles, con Pulisic assoluto protagonista. L'attaccante del Milan, offerto nelle ultime ore alla Roma, ha infatti propiziato l'autogol di Bobadilla che ha sbloccato il match e offerto un facile assist per il raddoppio di Balogun al 31'. Poi dribbling imprendibili e giocate spaziali che hanno illuminato l'attesissimo debutto della formazione di Pochettino. La gara del numero 10 rossonero, però, è terminata dopo appena 45' (sul risultato di 3-0).

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma.info tra le tue fonti Google

A spiegare il motivo della sostituzione all'intervallo lo stesso Pulisic nel post-gara: "Ho ricevuto un piccolo colpo nel primo tempo, quindi spero davvero che non sia niente di grave. Oggi prendo un po' di precauzioni, ma spero di stare bene nei prossimi giorni. Mi è già capitato qualcosa di simile, ma sono rimasta positiva. Non credo sia niente di grave". Sulle condizioni del numero 10 USA è intervenuto anche il tecnico Pochettino: "Ha iniziato ad avvertire un fastidio e non volevamo correre rischi". Nulla di grave, dunque: solo una sostituzione a scopo precauzionale in una gara già chiusa nella prima frazione.