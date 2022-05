Mkhitaryan il dubbio per Tirana. Su Matic si inserisce il Fulham mentre sfuma Kamara

L'armeno rimane l'unica incognita di formazione per la finale di Tirana mentre Slot annuncia la disponibilità di tutti gli effettivi

Dopo la finale di Tirana, come annunciato dal direttore generale Tiago Pinto, la Roma si concentrerà sulla prossima finestra di mercato estiva. Uno dei nomi sul taccuino del dirigente portoghese, è Nemanja Matic. Sul centrocampista serbo si sarebbe però inserito anche il Fulham, neo promossa in Premier League. Il club londinese garantirebbe al calciatore lo stesso stipendio, o quasi, percepito a Manchester, dettaglio di certo non da sottovalutare. Sfumato definitivamente invece il sogno che portava a Boubacar Kamara. Il francese dopo aver annunciato il suo addio al Marsiglia, ha firmato un contratto fino al 2027 con l'Aston Villa.