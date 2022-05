Mercato Roma, sfuma Kamara: il francese ha firmato con l’Aston Villa

Il centrocampista in uscita dal Marsiglia ha firmato un contratto che lo legherà al club inglese per le prossime cinque stagioni

Terminano le speranze di vedere Boubacar Kamara con la maglia giallorossa la prossima stagione. Come riportato da Sky, il centrocampista, dopo aver annunciato il suo addio a parametro zero al Marsiglia, ha firmato un contratto di cinque anni con l'Aston Villa. Nell'operazione decisivo Steven Gerrard, allenatore della compagine inglese, che in prima persona ha cercato di convincere il classe '99 ad accettare l'offerta. Su di lui era forte da gennaio l'interesse della Roma.