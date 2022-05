Antonello Venditti: “Sarò a Tirana per la finale di Conference League”

Il noto cantante ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram che sarà presente in Albania per la partita di mercoledì prossimo

Antonello Venditti sarà presente in tribuna a Tirana per la finale di Conference League che andrà in scena mercoledì prossimo tra Roma e Feyenoord. Il noto cantante lo ha annunciato attraverso un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram scherzando anche del suo problema al ginocchio: "Che dite sarò pronto per la finale di Tirana? Ma certo, il sole mi farà bene e soprattutto il viaggio. E poi mi preparo per Jesolo, una trasferta importante. Speriamo che il mio ginocchio stia bene per il concerto e la partita perché io vorrei saltare insieme a voi. Riuscirò a saltare e ballare insieme a voi. Sì, a tutti i costi. Buona Domenica".