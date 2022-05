DIRETTA LIVE – Finale Coppa Italia Femminile, Juve-Roma: gol di Andressa

Giallorosse in campo al Mazza di Ferrara: in palio c'è un trofeo

La Roma Femminile scende in campo allo stadio Mazza di Ferrara per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. In campionato le bianconere hanno chiuso al primo posto in classifica, mentre le giallorosse al secondo e entrambe si sono qualificate alla prossima edizione della Women's Champions League. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali della gara.