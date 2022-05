Roma-Feyenoord, Mkhitaryan ci prova per esserci dal 1′. Ballottaggio con Zaniolo

Il centrocampista vuole esserci in campo per la finale di Conference League, Smalling parte titolare

Tre giorni e qualche ora di ansia ancora e poi sarà Roma-Feyenoord , la finale di Conference League che gli uomini di José Mourinho si sono conquistati sul campo, turno dopo turno, partita dopo partita. All'Arena Kombetare di Tirana, lo Special One schiererà la formazione migliore per portare a casa un trofeo che a Trigoria manca da quattordici anni. Quindi Henrikh Mkhitaryan . Il centrocampista armeno, uscito acciaccato dal King Power Stadium all'andata della semifinale contro il Leicester , sta provando a recuperare dalla lesione al flessore destro per giocarsi una finale per la seconda volta da protagonista.

L'obiettivo di Miki è quello di essere in campo dal 1', ma lavora anche per poter subentrare a partita in corso. Infatti, Mourinho, che un undici tipo ce l'ha già mente, ha pochi dubbi e uno di questi riguarda proprio il compagno di reparto di Lorenzo Pellegrini, dietro alle spalle dell'unica punta, Tammy Abraham. Il ballottaggio è tra il trentatreenne ex United e Nicolò Zaniolo, lui recuperato già dalla gara contro il Torino di venerdì. Così come Chris Smalling, che è rimasto accomodato in panchina al Filadelfia solo per precauzione, e in vista dell'ultimo atto della competizione Uefa contro gli olandesi in cui ci sarà: da titolare.