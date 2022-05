Mercato Roma, dall’Inghilterra: il Fulham si inserisce per Matic

Il club inglese proverà a convincere il centrocampista serbo offrendo uno stipendio pari (o quasi) a quello che percepisce al Manchester United

La Roma ha una rivale di mercato per Nemanja Matic del Manchester United. Secondo quanto riporta il The Sun, infatti, il Fulham si sarebbe inserito nella corsa per cercare di ingaggiare il serbo al termine della stagione visto il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club neopromosso in Premier League proverà a convincere il centrocampista a sposare il progetto tecnico dei bianconeri con uno stipendio pari (o quasi) a quello che percepisce ai Red Devils.