Milik-Roma, non ancora: ritorno a Napoli dopo le visite mediche. Fonseca convoca Dzeko e Pedro

Per il passaggio di Arek Milik alla Roma non ci siamo ancora. Il polacco ha svolto oggi la prima parte di visite mediche a St. Moritz, un controllo voluto fortemente dai giallorossi per verificare in maniera approfondita il quadro clinico dell’attaccante. Partito con volo privato da Ciampino alle 9.30, è rientrato alle 18.30 ma ha fatto subito ritorno a Napoli insieme al suo agente. Durante tutta la giornata il suo entourage ha provato a risolvere alcune pendenze con il club di De Laurentiis, ma c’è ancora da lavorare. Domani nuovo incontro per chiudere definitivamente.

Fonseca: “Smalling può tornare a giorni”. E convoca Dzeko e Pedro

Intanto Fonseca porta Edin Dzeko a Verona, nonostante il passaggio del bosniaco alla Juventus sia questione di ore (può raggiungere Torino già domani sera dopo il match). Alla domanda se giocherà o meno, il tecnico in conferenza stampa ha tergiversato: “Non so chi sarà il centravanti con il Verona”. Il favorito è Mkhitaryan, mentre i due trequartisti saranno Pellegrini e uno tra Perez e Pedro, quest’ultimo convocato a sorpresa e pronto per giocare. Sorpresa per la risposta di Fonseca sul ritorno di Smalling: “Sono fiducioso, penso che possa essere con noi nei prossimi giorni”. Non ci sarà Under, che questa mattina ha svolto a Villa Stuart le visite mediche con il Leicester ed è volato in Inghilterra per firmare il contratto. Alla Roma 27 milioni.

Spadafora: “Stadi aperti per 1000 persone”. Raggi: “Stadio approvato in aula entro Natale”

Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma, mostrando molta preoccupazione per le condizioni fisiche dei suoi: “Siamo in difficoltà, non so chi far giocare”. Il match sarà arbitrato da Chiffi: con lui i giallorossi hanno vinto in due occasioni su due precedenti. Il ministro dello Sport Spadafora annuncia la riapertura degli stadi per mille spettatori: “Possibile già da domani“. La Raggi torna a parlare di Stadio della Roma: “Il Pd non lo vuole, io credo invece che sia giusto portarlo avanti perché ho fatto fare degli accertamenti e dei controlli su tutti gli atti amministrativi e non ci sono irregolarità. Il procedimento va avanti, arriverà entro Natale in aula e lì sarà approvato”.