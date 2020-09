Roma, contro il Verona arbitra Chiffi: due vittorie su due precedenti

Per l’esordio in campionato contro il Verona, la partita della Roma sarà diretta da Daniele Chiffi. Insieme a lui ci saranno Preti e Rossi a fare da assistenti, mentre il quarto uomo sarà Giua. Al Var Irrati, assistito da Tolfo. Per l’arbitro padovano ci sono stati solo due precedenti con i giallorossi, entrambi nella scorsa stagione ed entrambi all’Olimpico.

La squadra di Fonseca vanta uno score di due vittorie su due con lui. Primo incontro in Roma-Sassuolo, terza giornata del campionato di Serie A 19/20, terminata 4-2 con gol di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert. L’altro incrocio nel match con la Fiorentina, terminato 2-1 per i giallorossi che hanno potuto sfruttare due calci di rigore messi a segno da Veretout.