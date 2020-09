Spadafora: “Mille spettatori ammessi da domani nelle competizioni sportive all’aperto”

I tifosi stanno per tornare negli stadi. Lo annuncia il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “A partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis saranno ammessi mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e rispettando le regole previste. Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per rendere immediatamente applicabile quanto deciso”. Da domani (giorno delle semifinali) dunque si rivedrà il pubblico anche durante le partite di calcio. Domenica 27 la Roma troverà la Juventus all’Olimpico e potrebbe giocare davanti a una piccola parte dei suoi tifosi. Un primo piccolo passo per lasciarsi alle spalle l’incubo coronavirus. Da marzo nessuna partita si è più giocata con il pubblico in Italia.