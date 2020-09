Milik torna a Napoli dopo le visite: trattativa non ancora chiusa

Giorno on the road per Arkadiusz Milik. In mattinata il centravanti polacco è partito, su richiesta di Friedkin, in Svizzera (precisamente a St. Moritz) per una visita specialistica alle ginocchia: il nuovo patron giallorosso voleva essere sicuro delle condizioni fisiche del suo nuovo acquisto, prima di sborsare i 25 milioni per il suo trasferimento. Arek, dopo essere atterrato a Ciampino nel pomeriggio, è tornato a Napoli. Le pendenze tra Milik e il club di De Laurentiis non sono ancora state risolte, mentre il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento e le due società si sono già accordate sulla cifra per il suo acquisto. Al centravanti polacco, una volta chiusa la trattativa, andranno 4,5 milioni a stagione. Con il suo prossimo arrivo nella capitale, si sbloccherà anche il discorso relativo alla cessione di Dzeko alla Juventus per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.