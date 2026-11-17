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Mercato, resta il piano Nusa con l'aiuto di El Aynaoui. Idea Scherhant

Manca poco più di un mese al calciomercato invernale e la Roma continua a lavorare per rinforzare la rosa. Gasperini vuole rinforzi offensivi e non è tramontata la pista Antonio Nusa anche grazie all'aiuto di El Aynaoui. Al Lipsia il marocchino sta facendo benissimo e il club tedesco ha già messo in conto i 25 milioni del riscatto. Il piano della Roma potrebbe essere quello di unire le due operazioni: lasciare al Lipsia El Aynaoui e spostare i restanti 25-30 milioni in una seconda tranche. Per l'attacco D'Amico continua a guardare in Germania: il ds segue da tempo il profilo di Scherhant, ala sinistra di piede destro in gol anche ieri sera contro l'Olanda. Il Friburgo lo ha acquistato per appena 2 milioni nel 2025 ma per strapparglielo ne servirebbero molti di più. La Roma è al lavoro per rinnovare il contratto di Hermoso ma sullo spagnolo potrebbe inserirsi presto l'Inter. Chivu ha chiesto alla dirigenza un nuovo difensore e tra le alternative c'è proprio Hermoso che ha il contratto in scadenza a giugno.

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