La Roma vuole parlare tedesco. Prima Leweling, ora Scherhant: i giallorossi guardano in Bundesliga per rinforzare le corsie offensive. L'esterno dello Stoccarda è tornato d'attualità negli ultimi giorni. Sta trovando poco spazio e il suo prezzo potrebbe essere sceso rispetto alla scorsa estate. La Roma osserva, ma non si ferma a lui. Come riporta Calciomercato.com, infatti, D'Amico segue da tempo anche il profilo di Scherhant. Alto 1,85, ala sinistra di piede destro. Ha il gol nel sangue e quando parte palla al piede diventa difficile da fermare. Klopp ne è entusiasta e gli concede pochissime pause. Anche contro l'Olanda ha lasciato il segno: una rete da fantascienza nel primo tempo e tante giocate al servizio della squadra. Il Friburgo lo ha acquistato per appena 2 milioni nel 2025. Oggi, però, strapparlo ai tedeschi costerebbe decisamente di più. Molto di più. La Roma lo tiene d'occhio.