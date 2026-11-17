L'intesa con Malen (11 gol dell'olandese in 13 partite) resta devastante e per il Parma si prepara la coppia tutta argentina
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Anche oggi Paulo Dybala si è regolarmente allenato con il resto della squadra e punta la trasferta di Parma per tornare in campo dal 1'. L'argentino manca da più di un mese, periodo in cui Mati Soulé si è preso l'attacco della Roma sulle spalle. E se è vero che la sua assenza è stata mitigata dalle prestazioni di un grande reparto (che ha "scoperto" finalmente anche Mora tra le armi affidabili), il ritorno di Dybala offre a Gasperini la possibilità di schierare uno dei migliori attaccanti - e assistman - del mondo accanto a Malen. Trentatré anni compiuti due giorni fa che, però, non sembrano incidere sulle sue prestazioni: Paulo è ancora Joya.
Solo Olise e Guler al livello di Dybala: i numeriNon ha lo spunto palla al piede di Soulé o il suo dribbling secco, ma Dybala resta uno dei rebus più irrisolvibili per le difese che affrontano la Roma. In Europa solo Michael Olise e Arda Guler completano più passaggi chiave (3,0 ogni 90'), mentre solamente Olise lo supera nella categoria dei passaggi in zona pericolosa (passaggi che trovano un compagno smarcato in area o in grado di calciare in porta, ben 7,8 ogni 90') - dati Opta. Visione, estro e pura genialità: la Roma non è più Dybala-dipendente, ma di certo non gioca meglio senza di lui. L'intesa con Malen (11 gol dell'olandese in 13 partite giocate con Paulo) resta devastante e per sabato sera si prepara la coppia tutta argentina con Soulé.
Il quesito che ronza nella testa di Gasperini, purtroppo, è sempre lo stesso - anche se resta dei più dolci: come far coesistere Dybala e Soulé senza spegnere la luce di uno dei due? Difficilmente abbiamo visto partite in cui la loro convivenza ha elevato il livello di entrambi. Dybala più centrale (con Wesley alto, quasi da esterno offensivo) e Soulé a destra nelle zolle che ama calpestare: questa potrebbe essere la soluzione a partire proprio dal 'Tardini'. La questione rimane, ma se c'è una cosa che Gasperini ha dimostrato in questo primo anno e mezzo alla Roma è proprio la sua capacità di plasmare la squadra a seconda degli interpreti a disposizione. Ci riuscirà anche stavolta?
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