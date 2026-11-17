Anche oggi Paulo Dybala si è regolarmente allenato con il resto della squadra e punta la trasferta di Parma per tornare in campo dal 1'. L'argentino manca da più di un mese, periodo in cui Mati Soulé si è preso l'attacco della Roma sulle spalle. E se è vero che la sua assenza è stata mitigata dalle prestazioni di un grande reparto (che ha "scoperto" finalmente anche Mora tra le armi affidabili), il ritorno di Dybala offre a Gasperini la possibilità di schierare uno dei migliori attaccanti - e assistman - del mondo accanto a Malen. Trentatré anni compiuti due giorni fa che, però, non sembrano incidere sulle sue prestazioni: Paulo è ancora Joya.

Solo Olise e Guler al livello di Dybala: i numeri

Non ha lo spunto palla al piede dio il suo dribbling secco, maresta uno deipiù irrisolvibili per le difese che affrontano la Roma. In Europa solo Michael Olise e Ardacompletano più(3,0 ogni 90'), mentre solamentelo supera nella categoria dei(passaggi che trovano un compagno smarcato in area o in grado di calciare in porta, ben) - dati Opta. Visione, estro e pura: la Roma non è più Dybala-dipendente, ma di certo non gioca meglio senza di lui. L'(11 gol dell'olandese in 13 partite giocate con Paulo) resta devastante e per sabato sera si prepara la

Il quesito che ronza nella testa di Gasperini, purtroppo, è sempre lo stesso - anche se resta dei più dolci: come far coesistere Dybala e Soulé senza spegnere la luce di uno dei due? Difficilmente abbiamo visto partite in cui la loro convivenza ha elevato il livello di entrambi. Dybala più centrale (con Wesley alto, quasi da esterno offensivo) e Soulé a destra nelle zolle che ama calpestare: questa potrebbe essere la soluzione a partire proprio dal 'Tardini'. La questione rimane, ma se c'è una cosa che Gasperini ha dimostrato in questo primo anno e mezzo alla Roma è proprio la sua capacità di plasmare la squadra a seconda degli interpreti a disposizione. Ci riuscirà anche stavolta?