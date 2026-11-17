La strategia del club tedesco non cambia da quattro anni. Ma stavolta può esserci una sorpresa norvegese
Victoria concordia crescit. Ma ora serve l’aiuto dei Friedkin
Cento milioni da incassare. È questo il target fissato dal Lipsia entro il mercato estivo del 2027. Negli ultimi giorni si è parlato di possibili problemi con la Uefa, ma la realtà è un'altra: il club tedesco vuole mantenere i conti in ordine e continuare a finanziare il mercato attraverso le cessioni. Un piano che potrebbe coinvolgere alcuni dei nomi più importanti della rosa. Ma tra i giocatori il cui futuro è da monitorare ce n’è uno che interessa da vicino anche a Gasp. È norvegese. Gioca come ala sinistra. L’indovinello è semplice: Nusa. Un giocatore che a Roma affascina parecchio.
Lipsia, quattro anni con lo stesso piano: Nusa può essere il prossimo sacrificatoLa strategia del Lipsia è chiara: raggiungere quota 100 attraverso le cessioni e mantenere i bilanci in equilibrio. Non si tratta di un obbligo imposto, ma di una precisa scelta societaria. Un sistema che il club porta avanti ormai da quattro anni. Nell'ultima stagione, il traguardo è stato agevolato dalla qualificazione in Champions, mentre quest'anno il copione potrebbe ripetersi. A fare la differenza, dodici mesi fa, era stata anche la cessione di Diomandé. Ora, però, la dirigenza potrebbe dover rinunciare ad altre gemme. Su tutte Antonio Nusa. Il norvegese è il nome più caldo e quello con maggiore mercato. Rispetto alla scorsa estate, una sua possibile partenza non è più da escludere. Anzi, potrebbe essere proprio lui il primo indiziato a lasciare Lipsia. Attenzione anche ad altri profili come Gomis e Lukeba. Ma le entrate potrebbero arrivare pure dalle operazioni legate ai giocatori in prestito. È il caso di Elmas, attualmente all'Atalanta, che potrebbe trasformarsi in un'ulteriore fonte di guadagno attraverso il diritto di riscatto. Le strade al vaglio sono diverse.
El Aynaoui è al 'sicuro'. E potrebbe essere una chiave importantePer El Aynaoui, invece, non ci saranno problemi. Il Lipsia ha già messo a bilancio i 25 milioni del riscatto, così come quelli di Gruda, e non ha alcuna intenzione di rinunciare al marocchino. Per Demichelis è un tassello fondamentale. Gioca sempre, si è ambientato alla perfezione e in Germania ha trovato la sua dimensione. A Roma aveva fatto più fatica, mentre in Bundesliga è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale. Non a caso, in Germania lo definiscono un ragazzo d'oro. Insomma, i 25 milioni per acquistarlo a titolo definitivo sembrano ormai una formalità. Ma attenzione alle sorprese. Perché la Roma potrebbe sfruttare proprio il riscatto di El Aynaoui per provare ad arrivare ad Antonio Nusa. L'idea sarebbe quella di incastrare le due operazioni: lasciare al Lipsia i 20 milioni già previsti per il marocchino e spostare i restanti 25-30 milioni in una seconda tranche, legandoli all'eventuale acquisto del norvegese. Un'operazione che permetterebbe ai giallorossi di avvicinarsi a un obiettivo importante senza dover sostenere subito un investimento troppo pesante. E non è l'unica strada. Se la trattativa per Nusa non dovesse decollare, la Roma potrebbe comunque provare ad anticipare il riscatto di El Aynaoui a gennaio. In quel caso, sarebbe disposto a concedere un piccolo sconto al Lipsia sui 25 milioni per convincerlo a chiudere subito. Due possibilità, un unico obiettivo: trasformare il riscatto del marocchino in una carta da giocare sul mercato.
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