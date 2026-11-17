Cento milioni da incassare. È questo il target fissato dal Lipsia entro il mercato estivo del 2027. Negli ultimi giorni si è parlato di possibili problemi con la Uefa, ma la realtà è un'altra: il club tedesco vuole mantenere i conti in ordine e continuare a finanziare il mercato attraverso le cessioni. Un piano che potrebbe coinvolgere alcuni dei nomi più importanti della rosa. Ma tra i giocatori il cui futuro è da monitorare ce n’è uno che interessa da vicino anche a Gasp. È norvegese. Gioca come ala sinistra. L’indovinello è semplice: Nusa. Un giocatore che a Roma affascina parecchio.

Lipsia, quattro anni con lo stesso piano: Nusa può essere il prossimo sacrificato

La strategia delè chiara: raggiungere quota 100 attraverso le cessioni e mantenere i bilanci in equilibrio. Non si tratta di un obbligo imposto, ma di una precisa scelta societaria. Un sistema che il club porta avanti ormai da quattro anni. Nell'ultima stagione, il traguardo è stato agevolato dalla qualificazione in, mentre quest'anno il copione potrebbe ripetersi. A fare la differenza, dodici mesi fa, era stata anche la cessione di. Ora, però, la dirigenza potrebbe dover rinunciare ad altre gemme. Su tutte Antonio. Il norvegese è il nome più caldo e quello con maggiore mercato. Rispetto alla scorsa estate, una sua possibile partenza non è più da escludere. Anzi, potrebbe essere proprio lui il primo indiziato a lasciare. Attenzione anche ad altri profili come Gomis e Lukeba. Ma le entrate potrebbero arrivare pure dalle operazioni legate ai giocatori in prestito. È il caso di, attualmente all'Atalanta, che potrebbe trasformarsi in un'ulteriore fonte di guadagno attraverso il diritto di riscatto. Le strade al vaglio sono diverse.

Getty Images

El Aynaoui è al 'sicuro'. E potrebbe essere una chiave importante