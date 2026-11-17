L'Inter pensa a un clamoroso inserimento nella trattativa tra la Roma e Mario Hermoso per il rinnovo di contratto. Chivu ha chiesto alla dirigenza nerazzurra un nuovo difensore centrale, indicando come obiettivo principale Oliver Provstgaard. La valutazione del danese però si aggira intorno ai 40 milioni di euro e per questo il club sta valutando le possibili alternative. Tra queste ci sarebbe proprio Hermoso, che ha il contratto in scadenza a giugno. Una situazione che non è passata inosservata a Giuseppe Marotta, da sempre attento alle opportunità di mercato a parametro zero e già protagonista nell'estate del 2022 dell'operazione che portò Mkhitaryan dalla Capitale a Milano. La Roma però è al lavoro per blindare il difensore spagnolo. I contatti tra le parti sono continui e sul tavolo c'è un prolungamento di contratto di due anni, con opzione per una terza stagione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'Inter starebbe seguendo con grande attenzione l'evolversi della trattativa, pronta ad approfittare di eventuali rallentamenti. Una situazione analoga a quella accaduta anche quest'estate con Celik, pronto a firmare il nuovo contratto con la Roma prima di accettare la corte della Juventus.