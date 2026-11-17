Trasferta vietata o no? Per Parma-Roma, match che si giocherà fra soli 4 giorni, non è ancora iniziata la vendita dei biglietti per il settore ospiti del 'Tardini' e la decisione che doveva arrivare dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) negli ultimi minuti è stata rimandata alle valutazioni del CASMS. Nelle prossime ore è quindi atteso il responso del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che dovrà "individuare adeguate misure di rigore". Al momento resta quindi bloccata la vendita dei biglietti. Il motivo è legato al tentato assalto da parte dei tifosi del Parma al settore giallorosso nel 2025. Per i tifosi giallorossi sarebbe la dodicesima trasferta vietata nelle ultime 14.