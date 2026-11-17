La Roma torna al lavoro a Trigoria per preparare la sfida di sabato contro il Parma. Buone notizie per Gasperini, che ha ritrovato in gruppo Gianluca Mancini e Paulo Dybala. Entrambi hanno preso parte all'intera seduta di allenamento, dando segnali incoraggianti in vista del prossimo impegno di campionato. Lavoro parziale con il gruppo, invece, per Gollini e soprattutto Mile Svilar. Il portiere belga prosegue il percorso di recupero dopo il lungo stop causato dalla frattura da stress del quinto dito del piede destro, avvicinandosi gradualmente al rientro. Alla seduta hanno partecipato anche i primi calciatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, tra cui Ghilardi e Pisilli. Nei prossimi giorni Gasperini ritroverà progressivamente il resto della rosa.