Mayoral positivo al Covid. Milan-Roma, problemi per il settore ospiti

Massima attenzione della Asl e Lega sulle prossime gare di Serie A. Pellegrini torna ad allenarsi in gruppo. Sempre più vicino alla Roma Florian Grillitsch

La capienza degli impianti ridotta dal 75 al 50 per cento con disposizione a scacchiera, dovuta all'aumento di casi nelle ultime settimane, sta impattando pesantemente su alcuni appuntamenti importanti del nostro campionato. Per quanto riguarda la Roma i principali problemi si stanno avendo per i due prossimi incontri, prima con il Milan e poi con la Juventus. In tal proposito è lecito pensare che la società possa optare per la modalità del voucher ma il problema più urgente rimane comunque la partita a San Siro, nella quale il settore ospiti è andato esaurito parecchi giorni fa.